PAL-V beginnt ihr erstes Serienprodukt zu verkaufen / Fünf Jahre nach Zertifizierung des Testfahrzeuges sind die grössten Hürden genommen



Diese Woche hat PAL-V (Personal Air and Land Vehicle) offziell den Verkauf Ihrer fliegenden Autos, der PAL-V Liberty Pioneer und der Liberty Sport begonnen. Das erste serienproduzierte fliegende Auto weltweit wird somit Realität. Die ersten Ansichten und Eindrücke der PAL-V Liberty werden heute auf der Webseite http://www.pal-v.com vorgestellt.



"Nach vielen Jahren harter Arbeit, haben wir es geschafft, ein fliegendes Auto aus der Taufe zu heben, welches weltweit nicht nur die Sicherheitsbestimmungen sondern auch bestehende Gesetze und Regularien in der Luft wie auch auf der Strasse erfüllt" sagt Robert Dingemanse, CEO von PAL-V.



Nach erfolgreichem Abschluss zweier Testprogramme in 2009 und 2012 hatte PAL-V mit dem Design ihres Serienmodells angefangen.



PAL-V kann jetzt die ersten Bestellungen entgegen nehmen und kommt in die entscheidende Phase ihres weiteren Wachstums. Während andere Firmen, die fliegende Autos konzipieren, immer futuristischer anmutende Designs publizieren, hat PAL-V entschieden, sich an der bestehenden Gesetzgebung zu orientieren. Diese Vorgehensweise hat den Vorteil, dass der Markteintritt nicht nur viel wahrscheinlicher sondern auch viel früher ist. Dingemanse weiter: "2017 werden wir die ersten Vorserienmodelle bauen. Ende 2018 werden wir dann die ersten Kundenbestellungen erfüllen können. Dies ist eine wirklich spannende Zeit, wenn man sich für Mobilität und Luftfahrt interessiert."



"Die PAL-V Liberty findet grossen Anklang weltweit," sagt Dr. Markus Hess, Chief Marketing und Sales Officer. "Erste Gespräche im Rahmen der Marktforschung produzierten ein enormes und begeistertes Echo."



Das neue Design, welches mit führenden italienischen Designfirmen, entwickelt wurde, hat ein Antriebskonzept, welches zwei Motoren zur Basis hat. Dies erhöht die Sicherheit genauso wie der von PAL-V gewählte Ansatz potenzielle Pilotenfehler schon aufgrund des Designs zu verhindern. Ein sehr tiefliegendes Fahrwerk und eine innovative Neigetechnologie sorgen für ein wahres Jetgefühl auf der Strasse.



