Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Um Stada könnte es zu einem Bieterwettstreit kommen: Der Generikahersteller hat zwei rechtlich unverbindliche Interessenbekundungen in Bezug auf den Erwerb von bis zu 100 Prozent der Aktien der Gesellschaft erhalten. Eine Offerte habe die Private-Equity-Gesellschaft Cinven abgegeben, teilte die Stada AG mit. Der indikative Angebotspreis liege bei 56,00 Euro pro Stada-Aktie. Der Konzern aus Bad Vilbel reagierte mit der Mitteilung auf Marktgerüchte. So hatte die Financial Times hatte über eine Cinven-Offerte berichtet. "Stada prüft im besten Unternehmensinteresse ihre Handlungsoptionen", hieß es weiter. "Es ist derzeit noch nicht abzusehen, ob es ein Übernahmeangebot seitens Cinven oder des anderen potenziellen Bieters geben wird." Das Unternehmen werde den Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit über den Fortgang entsprechend den rechtlichen Anforderungen informieren.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Weitere Termine:

07:00 LU/Stabilus SA, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Scout24 AG, Jahresergebnis

07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Jahresergebnis

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 IT/Auktion 0,05-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2019 im Volumen von 2,25 bis 2,75 Mrd EUR Auktion 0,70-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2020 im Volumen von 0,5 bis 1 Mrd EUR Auktion 0,65-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2023 im Volumen von 2 bis 2,5 Mrd EUR Auktion 5,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2039 und von 2,70-prozentigen Anleihen mit Laufzeit März 2047 im gemeinsamen Volumen von 1,5 bis 2,25 Mrd EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.317,30 0,20 Nikkei-225 19.459,15 0,41 Schanghai-Composite 3.215,09 0,58 INDEX zuletzt +/- % DAX 11.666,97 +0,21% DAX-Future 11.660,50 +0,17% XDAX 11.664,60 +0,18% MDAX 23.032,20 +0,77% TecDAX 1.870,65 +0,74% EuroStoxx50 3.270,83 -0,21% Stoxx50 3.039,14 -0,03% Dow-Jones 20.269,37 +0,48% S&P-500-Index 2.316,10 +0,36% Nasdaq-Comp. 5.734,13 +0,33% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 164,10 +10

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem verhaltenen Start in die neue Handelswoche rechnen Händler am Montag. "Die Zeichen in Europa stehen weiter klar auf Konsolidierung", sagt ein Händler. Der US-Markt laufe zwar weiter in seinem Aufwärtstrend, dies werde aber nur noch als geringerer Impulsgeber für Europa betrachtet, da er sich zum Teil auf erhoffte US-Steuersenkungen durch Präsident Trump stütze. Dies schade europäischen Aktien eher, da ihre relative Ertragskraft im Vergleich zu US-Unternehmen zurückgehe. Am Ölmarkt wird mit Argusaugen auf den Opec-Monatsbericht am Nachmittag gewartet. Wichtige Zahlen stehen sonst nicht auf der Agenda. Auch beim DAX rechnen Händler mit einer Seitwärtsbewegung unterhalb der 11.700er-Marke. Sie habe sich als stärkerer Widerstand als erwartet entpuppt.

Rückblick: Europas Börsen haben sich kaum vom Fleck bewegt. Und das, obwohl US-Präsident Donald Trump "phänomenale" Steuersenkungen in Aussicht gestellt hat. Allerdings in den USA, und davon würden vor allem US-Unternehmen profitieren, hieß es im Handel. Rohstoffwerte zogen kräftig um 3,6 Prozent an. Hier stützten Import-Export-Daten aus China. Daneben hat Arcelormittal mit starken Ergebnissen überzeugt. Die Aktie sprang um 9,3 Prozent an. Renault legten 1,2 Prozent zu. Der operative Gewinn lag deutlich über der Konsensprognose. Für Kering ging es 2,6 Prozent nach oben. Hier habe der Free Cashflow um fast 20 Prozent über der Prognose gelegen, hieß es. L'Oreal verloren 2,2 Prozent. Analysten kommentierten die Ergebnisse des Konzerns zwar überwiegend positiv. "Es gibt aber einige am Markt, die darauf spekulieren, dass Nestle eine Reduzierung des Anteils an L'Oreal ankündigt", sagte ein Händler.

DAX/MDAX/TECDAX

Zwischen "überraschend" und "war zu erwarten" rangierten Aussagen von Händlern zum Abgang des Chefs der Lkw-Sparte von Daimler, Wolfgang Bernhard. Daimler-Aktien verloren 0,3 Prozent. Als mögliche neue Arbeitgeber von Bernhard werden VW (plus 1,5 Prozent), aber auch Fiat gehandelt. Puma machten nach Zahlen einen Sprung von 6,2 Prozent. Bryan Garnier sprach von einer "sehr dynamischen Entwicklung 2016". Gute Geschäftszahlen von Arcelor sowie chinesische Wirtschaftsdaten stützten Stahlwerte. Für Thyssenkrupp ging es um 2,4 Prozent nach oben, Salzgitter stiegen 2,6 Prozent. Evotec sprangen 7,4 Prozent nach oben, nachdem bekannt wurde, dass Novo bei dem Unternehmen einsteigt. Die Zahlen von Carl Zeiss Meditec wurden als etwas besser als erwartet bezeichnet. Die Aktien gewannen 2,2 Prozent. RIB Software stiegen um 6,3 Prozent nach den Ergebnissen für 2016. Solarworld verloren nach als "schlecht" eingestuften Geschäftszahlen 5,5 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 Uhr): unv. bei 11.664 Punkten

Von einem typischen "Freitagsgeschäft" sprach ein Händler von Lang & Schwarz. Der Handel sei ruhig und unspektakulär verlaufen.

USA / WALL STREET

Etwas fester - Die wiederaufgeflammte Trump-Rally fand ihre Fortsetzung, und die drei wichtigsten Leitindizes kletterten erneut auf Allzeithochs. Auslöser der Rekordjagd waren am Donnerstag Ankündigungen von US-Präsident Trump zu Steuererleichterungen. Für freundlicher Stimmung sorgte überdies das Treffen zwischen Trump und dem japanischen Ministerpräsidenten, das entgegen mancher Befürchtung in herzlicher Atmosphäre stattfand. Walt Disney gaben 0,1 Prozent ab. Das Unternehmen erwirbt Euro Disney. Nvidia drehten ins Minus und gaben trotz guter Zahlen 2,4 Prozent ab. Teilnehmer sagten, die Aktie sei schon zu heißgelaufen. Yelp brachen um 13,6 Prozent ein. Der Umsatzausblick blieb hinter den Erwartungen zurück. Mead Johnson Nutrition zogen um 5,6 Prozent an. Reckitt Benckiser will den Hersteller von Kleinkindnahrung schlucken. Ford investiert in ein Selbstfahrende-Fahrzeuge-Startup. Für die Ford-Aktie ging es 1,1 Prozent nach oben. Die News-Corp-Aktie gewann nach Zahlen 7,3 Prozent. Die Twitter-Aktie baute die zweistelligen Verluste vom Vortag um weitere 5 Prozent aus. Auf schwache Zahlen folgten nun sieben Abstufungen von Analysehäusern.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Fr, 17.38 Uhr EUR/USD 1,0632 +0,0% 1,0630 1,0647 EUR/JPY 120,82 +0,0% 120,80 120,48 EUR/CHF 1,0670 +0,0% 1,0667 1,0676 GBP/EUR 1,1763 +0,0% 1,1749 1,1745 USD/JPY 113,65 +0,0% 113,64 113,14 GBP/USD 1,2507 +0,1% 1,2489 1,2503

Der Dollar neigt zu Wochenbeginn weiter zur Stärke. Zu Euro und Yen klettert der Greenback nach oben. Die japanische Währung fällt auf den niedrigsten Stand seit Ende Januar. Der Euro könnte mit den wieder steigenden Griechenland-Sorgen im Verlauf die Marke von 1,06 Dollar testen, heißt es aus dem Handel. Am Freitag waren Gespräche zwischen Griechenland und den Kreditgebern ergebnislos beendet worden.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,79 53,86 -0,1% -0,07 -1,6% Brent/ICE 56,67 56,7 -0,1% -0,03 -1,3%

Die Erdölpreise zogen deutlich an. US-Leichtöl der Sorte WTI verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 53,86 Dollar pro Fass. Die Internationale Energie-Agentur hat mitgeteilt, dass das Erdölkartell Opec 90 Prozent seiner vereinbarten Förderkürzungen bereits erreicht haben. Offenbar halten auch Nicht-Mitglieder ihre Zusagen zur Förderbegrenzung ein. Im asiatischen Handel kam es zu einer leichten Konsolidierung der Ölpreise.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.231,03 1.233,62 -0,2% -2,60 +6,9% Silber (Spot) 17,95 17,95 +0,0% +0,00 +12,7% Platin (Spot) 1.007,65 1.010,90 -0,3% -3,25 +11,5% Kupfer-Future 2,81 2,77 +1,5% +0,04 +12,1%

Der Goldpreis hat nach Abgaben im frühen Geschäft wieder ins Plus gedreht. Die Feinunze steigt um 0,4 Prozent 1.233 Dollar. Damit setzte sich die jüngste Aufwärtsbewegung nach einer Pause am Donnerstag wieder fort. In dieser Woche ist der Goldpreis um 1,2 Prozent gestiegen. In Asien kam der Goldpreis leicht zurück. Die gemeinsamen Aussagen des Treffens Trump/Abe seien ohne negative Überraschungen geblieben.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR

BUNDESPRÄSIDENT

Frank-Walter Steinmeier ist zum 12. Bundespräsidenten Deutschlands gewählt worden. Der frühere Außenminister und SPD-Politiker erhielt im ersten Wahlgang der Bundesversammlung am Sonntag 931 Stimmen, wie Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) mitteilte. Steinmeier hatte vier Gegenkandidaten.

GRIECHENLAND

Griechenlands Regierungschef Alexis Tsipras hat den IWF und Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble gewarnt, sie sollten in der griechischen Schuldenkrise nicht länger "mit dem Feuer spielen". Bei einem Treffen seiner linksgerichteten Syriza-Partei sagte Tsipras am Samstag in Athen, die widerstreitenden Positionen beider Seiten seien der Grund für die derzeitige Blockade in den Verhandlungen zwischen Athen und seinen Gläubigern.

KONJUNKTUR JAPAN

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 13, 2017 01:36 ET (06:36 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.