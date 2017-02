Die Mission von Europas erstem EnergyEfficiencyHack, der am 06.03.2017 in Berlin stattfindet, lautet: "Findet disruptive, revolutionäre Lösungen im Kampf gegen den Klimawandel!" Organisiert von der Deutschen Unternehmensinitiative Energieeffizienz (DENEFF) und unterstützt von Industrie, Forschung und Politik, treten rund 100 Studierende, Wissenschaftler, Start-ups und Energieeffizienz-Unternehmen in einen interdisziplinären Wettbewerb um die besten, kreativsten und nachhaltigsten Energiesparkonzepte.

