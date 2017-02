Die Wahl des neuen Bundespräsidenten ist noch nicht der Amtswechsel. Es folgen fünf Wochen des Übergangs. Erste Weichenstellungen gibt es trotzdem. Die wichtigsten Fakten im Überblick.

Diesmal geht wieder alles den vorgesehenen Gang - nicht wie beim Amtsantritt Joachim Gaucks im Jahr 2012 und Christian Wulffs 2010, als Rücktritte der Vorgänger die Abläufe kräftig durcheinander brachten. Gauck wird also fünf Jahre nach seinem ersten Arbeitstag als Bundespräsident ausscheiden und das höchste Staatsamt für seinen Nachfolger Frank-Walter Steinmeier räumen.

Wie geht es nach der Wahl am Sonntag weiter?

Fest steht, dass Gaucks Amtszeit am 18. März um Mitternacht endet, die seines Nachfolgers am 19. März um 00.00 Uhr beginnt. Am 17. März wird der scheidende Bundespräsident mit einem feierlichen Großen Zapfenstreich verabschiedet. Die Vereidigung des Neuen vor Bundestag und Bundesrat findet voraussichtlich am 22. März statt.

Was passiert bis zur Amtsübernahme in fünf Wochen?

Für Joachim Gauck geht es erst einmal weiter wie bisher. Er hat zwar keine Auslandsreisen mehr geplant - die letzte führte ihn am 9. Februar nach Riga -, aber es gibt noch Reisen etwa nach Mecklenburg-Vorpommern und nach Bonn. Er empfängt Staatsgäste wie den tunesischen und den kanadischen Präsidenten und wird weiter Orden verleihen, die Berlinale besuchen und auf der Münchner Sicherheitskonferenz ...

