BERENBERG SENKT WACKER CHEMIE AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 112 (115) EUR BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR MUNICH RE AUF 185 (188) EUR - 'OUTPERFORM' GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR GEA GROUP AUF 36 (37) EUR - 'NEUTRAL' HSBC HEBT ZIEL FÜR SAF-HOLLAND AUF 12,50 (12,00) EUR - 'HOLD' JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE TELEKOM AUF 13,2 (12,1) EUR KEPLER CHEUVREUX HEBT ZIEL FÜR DRILLISCH AUF 49 (48) EUR - 'BUY' KEPLER CHEUVREUX HEBT ZIEL FÜR FREENET AUF 21 (20) EUR - 'REDUCE' KEPLER CHEUVREUX HEBT ZIEL FÜR TELEFONICA DEUTSCHLAND AUF 3,8 (3,5)EUR KEPLER CHEUVREUX HEBT ZIEL FÜR UNITED INTERNET AUF 46 (45) EUR - 'BUY' MACQUARIE HEBT ZIEL FÜR PROSIEBENSAT.1 AUF 54 (53) EUR - 'OUTPERFORM' Runplugged ist im Store: Wie die Financial Literacy Laufapp funktioniert Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG...Den vollständigen Artikel lesen ...