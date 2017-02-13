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WKN: 843002 ISIN: DE0008430026 Ticker-Symbol: MUV2 
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DEUTSCHE TELEKOM AG
DEUTSCHE TELEKOM AG Chart 1 Jahr
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DEUTSCHE TELEKOM AG15,95+0,13 %
DRILLISCH AG41,35-0,67 %
FREENET AG27,625+0,04 %
GEA GROUP AG39,35-0,71 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG178,50+0,68 %
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE38,935-0,35 %
SAF-HOLLAND SA13,53-0,55 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG3,794-0,50 %
UNITED INTERNET AG38,065-0,25 %
WACKER CHEMIE AG111,200,00 %