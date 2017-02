Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Wien (pta005/13.02.2017/08:10) - Das Ziel der Kooperation zwischen dem AAZ, der

Sigmund Freud Privatuniversität und dem ALDAVIA® Brain & Body

Gesundheitszentrum: leistungsstärkere MitarbeiterInnen die sich wohlfühlen,

Senkung des Stresslevels und gleichzeitige Steigerung des Wohlbefindens von

Körper und Geist.



Denn nur ein ganzheitlich gesunder Mensch kann sein Potenzial im Alltag und am

Arbeitsplatz voll ausschöpfen. Dazu gehört die mentale Stärke, physische Fitness

und die emotionale Stabilität - genau jene Komponenten, die das trianguläre

Trainingsprinzip von ALDAVIA® vereint!

"Durch die Kooperation mit dem AAZ und der Sigmund Freud Privatuniversität

treffen drei innovative Unternehmen aufeinander, die ihren Qualitätsanspruch

hoch ansetzen und neue Technologien in der betrieblichen Gesundheitsförderung

etablieren wollen", erklären Mag. Matthias Essl, Vertriebsleiter bei ALDAVIA®

und Dr. med. univ. Christian Walasek, Ärztlicher Leiter des AAZ.



INFORMATION, ANGEBOTE UND TERMINVEREINBARUNG UNTER Tel.: +43 (0)1 7984098230

ALDAVIA® Gesundheitszentrum, Freudplatz 1, 1020 Wien

http://www.aldavia.com

https://www.facebook.com/aldaviahealth/



ALDAVIA®/graceNT AG

Die Vision der in Rotkreuz/Schweiz ansässigen graceNT AG ist eine Welt, in der

alle Menschen einfachen Zugang zu personalisierter Medizintechnik haben und

damit selbstbestimmt gesund und vital älter werden können. Das Unternehmen

erwirbt und entwickelt dazu Beteiligungen an innovativen, etablierten

Herstellern von Medizinprodukten im D-A-CH-Raum. graceNT AG ist Erfinder des

triangulären "Brain & Body"-Trainingsprinzips ALDAVIA® und Pionier im Bereich

personalisierter und integrierter Trainingsmethoden für mentale und

physikalische Fitness. Firmen übernehmen ALDAVIA® in-house zur

arbeitsmedizinischen und arbeitspsychologischen Betreuung ihrer MitarbeiterInnen,

um damit Stressreduktion und Steigerung des Wohlbefindens zu erreichen. Durch

die erfolgte Börsennotierung der Aktien können Kunden auch Aktionäre der

Gesellschaft und somit Teil eines völlig neuen zukunftsweisenden

Gesundheitssystems werden.

https://www.gracent.com



AAZ GmbH, Arbeitsmedizinisches und Arbeitspsychologisches Zentrum Wien

Das AAZ bietet maßgeschneiderte Betreuungskonzepte für Unternehmen. Die

Leistungen werden individuell an die Bedürfnisse der MitarbeiterInnen und des

Betriebes angepasst und ausgearbeitet. Die Leistungen bedeuten eine

Übernahme der arbeitsmedizinischen und arbeitspsychologischen Betreuung

gemäß den Bestimmungen des ASchG und der dazu geltenden Verordnungen sowie

die Organisation und Durchführung von gesundheitsfördernden Projekten, ebenso

wie eine Implementierung einer an die Struktur der Unternehmen angepasste

arbeitsmedizinische Betreuung, um eine nachhaltige Erhaltung und Förderung der

Gesundheit der MitarbeiterInnen zu gewährleisten. Der Ansatz für dieses Konzept

ist ganzheitlich, er berücksichtigt sowohl die Verhältnisprävention als auch die

individuelle Verhaltensprävention der Beschäftigten selbst unter Beachtung der

modernen Anforderungen der Arbeitswelt.

http://www.aaz.wien/



