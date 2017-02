(JK-Trading.com) - Und auf ein Neues: das technische Bild auf der Stundenbasis hat sich auch am Freitag nicht geändert. Ausgehend hiervon bleiben die technischen Vorgaben auf Stundenbasis auch am Montag aktiv: auf der Oberseite bleibt es dabei, dass das Überwinden der 11.730/750 Region den Weg in Richtung Jahreshoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...