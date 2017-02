Frank-Walter Steinmeier ist der richtige Mann als Bundespräsident - darin sind sich im ARD-Talk "Anne Will" alle einig. Über seine Sprache werden viele Worte verloren. Und Gregor Gysi hat einen ungewöhnlichen Wunsch.

Die SPD im Aufwind: Mit Frank-Walter Steinmeier wird ein Sozialdemokrat neuer Bundespräsident, hinter dem auch die Union steht - allen voran Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Die große Zustimmung wurde am Sonntagabend bei "Anne Will" noch einmal deutlich. Die Talkrunde war sich nur wenige Stunden nach der Wahl einig: Steinmeier verdient eine Chance. Für unerlässlich hielten die Gäste mehrheitlich aber eine neue politische Sprache - und so driftete die Runde immer wieder in Diskussionen über Populismus und Politikverdrossenheit ab.

Im Anschluss an den Wahltag in Berlin diskutierte Talkmasterin Will mit ihren Gästen die Frage "Bundespräsident Steinmeier - Der richtige Mann in rauen Zeiten?". Zu Gast waren gleich drei Politiker: die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD), CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer und Linken-Bundestagsabgeordneter Gregor Gysi. Ulf Poschardt, Chefredakteur von WeltN24, und Shermin Langhoff, die Intendantin des Maxim Gorki Theaters Berlin, komplettierten die Runde. Langhoff nahm am Sonntag als Entsandte aus Kunst und Kultur ebenfalls an der ...

