Der Wechselkurs von Euro (EUR) in Türkischen Lira (TRY) erreichte infolge der Ereignisse in der Türkei schnell ein doppeltes Hoch um 4,17 TRY. Nach den Hochs im Januar zeigte sich im Februar bislang eine konsolidierende Tendenz, deren Ziel nach unten der langfristig ansteigende Trend sein könnte.

Nach dem Doppelhoch im Januar bei 4,179 und 4,173 TRY zeigt sich beim Wechselkurs von Euro in Türkischen Lira eine Abwärtsbewegung. Im hier nicht dargestellten Chart auf Tagesbasis kreuzten die Notierungen die kurzfristig orientierte 20-Tage-Linie, die sich aktuell bei 4,035 TRY befindet, bereits vor rund zwei Wochen nach unten. Verstärkend kam hinzu, dass die Notierungen unter das letzte Zwischentief ...

Den vollständigen Artikel lesen ...