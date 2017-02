Mannomann - was für eine Bankrotterklärung Junckers. Nur, weil er gescheitert ist, ist Europa noch lange nicht am Ende. Aber mit ihm an der Spitze, wird es auf jeden Fall nichts mehr. Und das sollen wir noch bis Nov. 19 ertragen müssen?M.E. sollte er mit einer solch negativen Einstellung direkt gehen und den Weg frei machen. Juncker verzichtet auf zweite Amtszeit - und sieht schwarz für Europa Der Kommissionspräsident zieht in einem Interview eine pessimistische Zwischenbilanz. Jean-Claude Juncker mangelt es in Europa schon am… M.TAGESSPIEGEL.DE

