In den Streit um die Zukunft der Leiharbeiter bei Volkswagen kommt offenbar Bewegung: Es gibt wohl eine Zusage von VW, etwa 2.000 Leiharbeiter einzustellen. Möglicherweise kann das Unternehmen noch zu weiteren Zugeständnissen bereit sein.



Volkswagen hatte sich nach monatelangen Verhandlungen erst im November mit dem Betriebsrat auf einen tiefgreifenden Umbau der renditeschwachen Hauptmarke VW geeinigt. An den deutschen VW-Standorten sollen 23.000 Arbeitsplätze und damit rund ein Fünftel der Stellen wegfallen, vor allem über Fluktuation und Altersteilzeit. Im Gegenzug sollen 9.000 neue Jobs etwa in der Software-Entwicklung und der IT entstehen. Es hakt jedoch bei der Umsetzung an einer Reihe von Punkten.



