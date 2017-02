Der chinesische Immobilienentwickler Dalian Wanda will nach einem Zeitungsbericht Unternehmen in Europa kaufen. Auch die Postbank sei ein Übernahmeziel. Doch die Einkaufstour befinde sich in einem frühem Stadium.

Der chinesische Immobilienentwickler Dalian Wanda hält einem Zeitungsbericht zufolge nach Übernahmezielen in Europa Ausschau. Darunter sei auch die Postbank, berichtete die "Financial Times" (Montagausgabe) unter Berufung auf zwei mit der Sache vertraute Personen. Die Einkaufstour der Chinesen befinde sich aber noch in einem frühem Stadium und noch sei Wanda offiziell nicht an den Eigner der Postbank, die Deutsche Bank, herangetreten. Die Wanda Group erklärte, es habe keinen Kontakt mit der Postbank gegeben.

Die Deutsche Bank hatte sich zuletzt auf einen Verkauf ihrer Tochter nicht festlegen wollen. "Die Postbank steht zum Verkauf, aber der Preis muss stimmen", hatte Privatkunden-Vorstand Christian Sewing erklärt. Damit eine Trennung sinnvoll ...

