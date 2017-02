Nicht nur unser Inside Wirtschaft-Börsenkorrespondent in New York Peter Tuchman ist begeistert. Mit seinen Steuerplänen treibt der amerikanische Präsident die Kurse in die Höhe. Auch der angestrebte Protektionismus kann die Stimmung nicht trüben. Was sonst noch wichtig war, sehen Sie in der neusten Ausgabe des NYSEinstein-Blog.

Den vollständigen Artikel lesen ...