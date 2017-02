STADA ARZNEIMITTEL AG

Liebe Trader,

nach Medienberichten vom Wochenende hat der Finanzinvestor Cinven ein Übernahmeangebot von 58,00 Euro je Aktie oder insgesamt 3,6 Milliarden Euro vorgelegt. Das Papier dürfte im Montagshandel entsprechend darauf reagieren und seinen Handel entsprechend höher beginnen. Wie Berichten der "Financial Times" und dem "Blatt am Sonntag" zu entnehmen ist, wurde ein Übernahmeangebot vom Finanzinvestor Cinven abgegeben. Damit entspricht das Kaufangebot einem Aufschlag von gut 17 Prozent auf den Schlusskurs der Stada-Aktie am Freitag, beide Unternehmen wollten sich zu den Berichten bislang noch nicht äußern. Profitieren dürfte insbesondere der bisherige Großaktionär Active Ownership Capital (AOC), der sein Stada-Investment innerhalb eines Jahres fast verdoppelt hat.

Wie auch immer dürfte das Wertpapier von Stada fester in dem Montagshandel starten und sich im Bereich von 58,00 Euro einfinden. Damit dürften kurzfristig auch die Jahreshochs aus 2007 bei 51,43 Euro und die letztjährigen Hochs bei 51,06 Euro überwunden werden - doch wie nachhaltig sich dieses Übernahmeangebot im weiteren Verlauf präsentiert, muss zunächst noch abgewartet werden. Bei einem Rückfall unter den Bereich der Jahreshochs aus 2007/2016 dürfte sich das Chartbild aber auch nur leicht eintrüben - eine fortgesetzte Seitwärtskonsolidierung zwischen grob 42,49, sowie grob 51,06 Euro dürfte anschließend folgen. Für ein Investment sollte es nach dem zu erwartenden Kurssprung aber schon zu spät sein, neue Handels-Chancen ergeben sich entsprechend erst bei einem Rückzug des Übernahmeangebotes.

Für einen direkten Handelsansatz dürfte es nach dem Übernahmeangebot vom Wochenende jetzt schon zu spät sein. Sollte das Wertpapier von Stada aber nicht im Bereich von 58,00 Euro gleich zu Beginn der Börse starten, können spekulative Long-Positionen bis in diesen Bereich aufgebaut werden. Auf der Gegenseite bedeutet ein Rückzug des Übernahmeangebotes einen sofortigen Rückfall der Kursnotierungen zurück auf das Niveau der Vorwoche um 49,69 Euro. Wer dennoch an einem Long-Investment interessiert ist, sollte nur kleiner Positionsgrößen handeln - ein entsprechender Stop sollte jedoch noch sehr weit weg angesetzt werden, hierzu eignet sich das Niveau von 46,30 Euro vorerst ganz gut.

