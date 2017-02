Lucapa Diamond Company Limited: Fund eines 227-karätigen hochwertigen Diamanten auf Lulo

Fund eines 227-karätigen hochwertigen Diamanten auf Lulo

- Fund eines 227-karätigen Typ IIa D-colour Schmucksteins in neuem Abbaugebiet 28 auf Lulo. - Jüngster Fund unterstreicht das signifikante Potenzial des Lulo- Kimberlitbohrprogramms, das auf das Auffinden der Primärquelle der großen hochwertigen alluvialen Diamanten zielt.

Lucapa Diamond Company Limited (WKN: A0M6U8 / ASX: LOM) ("Lucapa" oder "das Unternehmen") und ihre Partner Empresa Nacional de Diamantes E.P. ("Endiama") und Rosas & Petalas geben den Fund eines 227-karätigen Diamanten auf dem Diamantenprojekt Lulo in Angola bekannt.

Tests mit einem Yehuda-Diamantenfarbmessgerät bestätigten, dass der 227-karätige Diamant ein hochwertiger Typ IIa D-colour Schmuckstein ist.

Der 227-karätige Lulo-Diamant ist:

Der 227-karätige Lulo-Diamant ist:

- Nach dem 404-karätigen Rekorddiamanten "4th February Stone", der ebenfalls während der Regenzeit in Angola gefunden wurde, der bis dato zweitgrößte auf Lulo gefundene Diamant. - Der größte Diamant der bis dato im vor Kurzem auf Lulo installierten neuen XRT-Gewinnungskreislauf für große Diamanten gefunden wurde. - Der 7. Diamant mit +100 Karat, der bis dato auf Lulo gefunden wurde. - Der zweitgrößte Diamant, der laut Aufzeichnungen nach dem 404-karätigen "4th February Stone" in Angola gefunden wurde. Dies stellt den Fund des 217-karätigen Angola Star in den Schatten, der 2007 in der Mine Luarica entdeckt wurde.

Bisherige auf Lulo gefundene Diamanten mit über 100 Karat.

227-karätiger Diamant wurde in neuem Abbaugebiet auf Lulo gefunden:

Der Diamant wurde von Lulo-Diamantenbergbaugesellschaft Sociedade Mineira Do Lulo ("SML") (Lucapa besitzt 40 % und ist der Betreiber) gefunden.

Während der 404-karätige "4th February Stone" und fünf frühere Lulo- Diamanten mit über 100 Karat (siehe Fotos oben) in den Mining Blocks 8 und 6 gefunden wurden, so wurde der 227-karätige Diamant im neuen Mining Block 28 gefunden (siehe Bericht über das Dezemberquartal 2016, 19. Januar 2017).

Mining Block 28 liegt ungefähr 4km südlich des Mining Blocks 8 und in einer ähnlichen Entfernung nördlich von Mining Block 46 (Abbildung 1). Dies ist ein weiterer Beweis, dass der Fluss Cacuilo über die gesamten ca. 50km innerhalb der 3.000km2 großen Lulo-Konzession große wertvolle Diamanten führt.

Bis dato wurden ungefähr 20% dieses Gebiets von Lucapa und ihren Partnern beprobt.

Lage des neuen Mining Blocks 28.

Größter einzelner Stein, der in neuem XRT-Gewinnungskreislauf für große Diamanten gefunden wurde:

Der 227-karätige Diamant ist ebenfalls der größte im XRT- Gewinnungskreislauf für große Diamanten gefundene Stein. Diese Anlage wurde im Laufe des Dezemberquartals 2016 auf Lulo erfolgreich installiert und in Betrieb genommen.

Obwohl der 227-karätige Stein noch von unseren Experten bewertet werden muss, so wird erwartet, dass der Wert dieses Diamanten größer ist als die Kosten der XRT-Anlage.

XRT-Gewinnungskreislauf für große Diamanten und neue Sortieranlage auf Lulo

Kommentar von Lucapas Managing Director Stephen Wetherall:

Lucapas Managing Director Stephen Wetherall sagte, er war erfreut, dass nach Erreichen der höchsten Dollarpreise pro Karat, die 2016 weltweit für Diamanten aus einer laufenden Produktion erzielt wurden, Lulo wiederum seine Fähigkeit zur Produktion von Weltklasse-Diamanten demonstriert habe.

"Es ist passend, dass innerhalb einer Woche seit dem Jahrestag der Entdeckung von Angolas größtem Diamanten, den 404-karätigen 4th February Stone, wir jetzt laut Aufzeichnungen Angolas zweitgrößten Diamanten, unseren 227-karätigen Lulo-Schmuckstein, gefunden haben. Beide Diamanten wurden während der Regenzeit in Angola gefunden."

"Wir sind ebenfalls erfreut, dass wir diesen spektakulären Diamanten in einem neuen Abbaugebiet auf Lulo gefunden haben, das 4km vom produktiven Mining Block 8 entfernt ist. Dies hebt das Potenzial des Rests des ca. 50km langen Abschnitts des Flusses Cacuilo hervor, weitere große wertvolle alluviale Diamanten zu liefern."

"Dies bestätigt ebenfalls das umwälzende Potenzial des Kimberlitprogramms, das wir auf Lulo avancieren und an dem bald drei Bohrgeräte beteiligt sein werden. Diese werden auf mehreren vorrangigen Zielen in genau diesen Gebieten Bohrungen niederbringen, wo wir diese großen sehr wertvollen Diamanten finden."

"Der Fund des 227-karätigen Diamanten mittels des neuen XRT-Kreislaufs rechtfertigt ebenfalls unsere Investition in diese Gewinnungstechnologie für große Diamanten, die sich allein durch die Entdeckung dieses einen Steins mehr als bezahlt gemacht hat."

"Wir freuen uns mit großer Spannung auf den Rest des Jahres 2017, da wir unsere Kimberlitbohrungen sowie die alluvialen Abbaubetriebe auf Lulo weiter avancieren und unsere Planung für die Entwicklung des Kimberlitprojekts Mothae in Lesotho vorantreiben, das wie Lulo ebenfalls große wertvolle Diamanten produzierte."

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

STEPHEN WETHERALL CHIEF EXECUTIVE OFFICER MILES KENNEDY CHAIRMAN Tel. +61 8 9381 5995 general@lucapa.com.au www.lucapa.com.au

Im deutschsprachigen Raum

AXINO GmbH Neckarstraße 45 73728 Esslingen am Neckar Tel. +49-711-82 09 72 11 Fax +49-711-82 09 72 15 office@axino.com www.axino.com

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

