Aktuelle News zur Daimler-Aktie in boerse.de: (13.02.2017) Daimler-Aktie startet freundlichNachdem die Daimler-Aktie in den vergangenen zwei Wochen fast 5% an Wert verloren hat, gelingt der Start in die neue Woche freundlicher. Auf Zehn-Jahres-Sicht weist das Papier von Daimler einen Kursewinn von im Mittel 0,79% pro Jahr aus. Ein Investment in Höhe von 10.000 Euro wäre damit...

Den vollständigen Artikel lesen ...