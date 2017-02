NEW YORK (IT-Times) - Der US-Autohersteller Ford will in den nächsten fünf Jahren 1,0 Mrd. Dollar in das Tech-Start-up Argo AI investieren, um das Thema autonom fahrende Autos voranzutreiben. Das in Investment in den in Pittsburg ansässigen Spezialisten für künstliche Intelligenz (KI) soll Ford insbesondere...

Den vollständigen Artikel lesen ...