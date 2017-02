FMW-Redaktion

Der Besuch von Japans Ministerpräsident Abe bei Donald Trump hat die Märkte beruhigt: kein Wort zu Währungsmanipulationen, damit sinkt die Furcht vor Handelskriegen, und das hat an Asiens Börsen eine Art Erleichterungs-Rally ausgelöst - massive Anstiege vor allem bei Rohstoff-Futures in China (Eisenerz, Kupfer, Zink etc., die ca. 5% heute nach oben schiessen - China hat wieder ein neues Spielfeld für aberwitzige Rally, nur eben nicht an den Aktienmärkten).

Shanghai Composite +0,62% CSI300 +0,67% ChiNext +0,47% Nikkei +0,40%

Nachdem die US-Indizes einmal mehr am Freitag neue Allzeithochs erreicht hatten, wäre es doch eigentlich einmal Zeit für den Dax, etwas aufzuholen von dem immer größeren Vorsprung, den die US-Märkte vor dem Dax haben - zumal heute keine wichtigen Daten anstehen, meist eine gute Voraussetzung für eine solche ...

