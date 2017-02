Atoss Software, ein Spezialist für Software für eine effiziente Planung, Verwaltung und Steuerung des Personaleinsatzes, hat die vorläufigen Zahlen für 2016 vorgelegt und damit erneut überzeugt. Zum elften Mal in Folge konnte die Münchener Softwareschmiede ihre Erlöse und den Gewinn deutlich steigern. Auch die weiteren Perspektiven sind weiterhin überzeugend, was sich leider aber auch in der aktuellen Bewertung widerspiegelt.

Konkret haben die Bayern, die mit ihren rund 350 Mitarbeitern mehr als viereinhalb Tausend Unternehmenskunden aller Größenklassen betreuen, ihren Umsatz um 10 % auf 49,5 Mio. Euro und das EBIT sogar um 20 % auf 13,6 Mio. Euro gesteigert, womit die EBIT-Marge um zwei Prozentpunkte auf 27,5 % verbessert wurde. Das Nachsteuerergebnis erhöhte sich um 22 % auf 9,3 Mio. Euro. In Summe der letzten zehn Jahre hat Atoss somit den Umsatz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...