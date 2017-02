Mehr als 15 Prozent geht es am Morgen bei der Aktie des Pharmaunternehmens STADA nach oben. Ausgehend von Marktgerüchten bestätigt die Gesellschaft das Vorliegen von zwei rechtlich unverbindlichen Interessenbekundungen in Bezug auf den Erwerb von bis zu 100 Prozent der Aktien der Gesellschaft, darunter eine von Cinven Partners LLP zu einem indikativen Angebotspreis von 56,00 Euro pro STADA-Aktie. Damit würde das Unternehmen mit 3,5 Milliarden Euro bewertet. STADA prüft im besten Unternehmensinteresse ihre Handlungsoptionen, so die Gesellschaft in einer Mitteilung. Es ist derzeit noch nicht abzusehen, ob es ein Übernahmeangebot seitens Cinven oder des anderen potenziellen Bieters geben wird.

