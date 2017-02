Der deutsche Aktienmarkt startet die Woche mit leichten Zugewinnen. Nachdem es an der Wall Street am Freitag reihenweise Rekorde hagelte und auch der Nikkei - nach einem positiven Treffen von Premier Abe mit US-Präsident Trump - zulegen konnte, gibt es auch hierzulande ein paar Anleger, die sich zu Käufen hinreißen lassen. Angesichts der ausgelassenen Stimmung in New York ist die Entwicklung allerdings etwas enttäuschend.

