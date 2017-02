Die Schweizer Stimmbürger lehnen die Unternehmenssteuerreform III mit 59% Nein ab. Für Unternehmen bleibt die Planungsunsicherheit bestehen. Die Abschaffung der privilegierten Besteuerung von Holding-, Domizil- und gemischten Gesellschaften («Statusunternehmen») ist unbestritten. Die Arbeiten an einem neuen, entschlackten Gesetzesentwurf dürften zeitnah beginnen. Retorsionsmassnahmen seitens anderer OECD-Mitglieder scheinen daher in der kurzen Frist nicht besonders wahrscheinlich. Sie können aber nicht ausgeschlossen werden, sollte sich die revidierte Vorlage verzögern. Kantone mit derzeit hohen ordentlichen Unternehmenssteuern und vielen Statusunternehmen könnten unter Druck geraten, dennoch ihre Steuern zu reduzieren. Trotz gestiegener Unsicherheit erwarten wir vorläufig keine Abschwächung der Wirtschaftsdynamik und behalten unsere BIP-Wachstumsprognose von 1.5% für 2017 bei.

Bevölkerung lehnt Reform deutlich ab

Die Stimmbürger haben die Unternehmenssteuerreform (USR) III am 12. Februar 2017 mit einem Nein-Anteil von 59% deutlich abgelehnt. Die Reform sollte zentrale Standortfaktoren der Schweiz auf ein neues, international akzeptiertes Fundament stellen. Nach dem Scheitern der Vorlage gilt nun vorerst der Status quo. Die Schweiz hat sich gegenüber der EU sowie der OECD aber verpflichtet, die kritisierten Steuerregimes abzuschaffen. Bundesrat und Parlament dürften die Ausarbeitung einer neuen, mehrheitsfähigen Reform nun rasch angehen. Der anvisierte Termin von Anfang 2019 für die Verabschiedung eines neuen Gesetzes wird jedoch wohl verpasst werden.

Planungssicherheit für Unternehmen leidet

Für in der Schweiz ansässige multinationale Unternehmen lässt die Planungssicherheit in Bezug auf die künftige Unternehmensbesteuerung weiter auf sich warten. Das einstweilige Fortbestehen der kritisierten Steuerprivilegien stellt für Firmen zunehmend ein Reputationsrisiko dar. Gewisse umstrittenere Elemente der gescheiterten Vorlage, etwa die zinsbereinigte Gewinnsteuer, dürften zudem nicht den Weg in die neue Gesetzesvorlage finden. Für mobile Finanzgesellschaften könnte der Standort Schweiz deshalb tendenziell an Attraktivität verlieren. Schliesslich sind auch bei einer zweiten Vorlage langwierige politische Diskussionen zu erwarten. Bei der ursprünglichen Vorlage verstrichen zwischen Eröffnung der Vernehmlassung und Verabschiedung durch das Parlament fast zwei Jahre (21 Monate). Die Verzögerung wird im Ausland mit Enttäuschung zur Kenntnis genommen werden und dem Ruf der Schweiz kaum zuträglich sein. Baldige Retorsionsmassnahmen seitens der EU, der OECD oder einzelner Staaten sind zwar denkbar, aber wegen des grundsätzlichen Bekenntnisses der Schweiz zur Abschaffung der Steuerregimes kurzfristig eher unwahrscheinlich.

Wie wird die USR III mehrheitsfähig?

Bezüglich des Inhalts einer neuen Vorlage ist die Abschaffung der Statusgesellschaften unumstritten. Damit verbunden sind auch Anpassungen des interkantonalen Finanzausgleichs: Heute werden die Gewinne der Statusgesellschaften tiefer gewichtet als die übrigen Gewinne, mit der Abschaffung des Sonderstatus müsste diese tiefere Gewichtung wegfallen. Eine solche, auf das Minimum begrenzte, Vorlage würde die Last jedoch vollständig auf die Kantone legen, da diese den Wegfall der Steuerregime und die damit verbundene geringere steuerliche Standortattraktivität nur mit Senkungen ihrer Gewinnsteuersätze kompensieren könnten. Somit sind Rufe nach einer vertikalen Kompensation durch Bundeszahlungen wie auch nach Instrumenten, die gezielt auf mobile Erträge ausgerichtet sind, zu erwarten. Sowohl eine Zahlung des Bundes an die Kantone wie auch die steuerpolitischen Instrumente ...

Den vollständigen Artikel lesen ...