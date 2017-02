Paris - Die Analysten der BNP Paribas stellen in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly" eine Aktienanleihe (ISIN DE000PR2TLE6/ WKN PR2TLE) auf die SAP-Aktie (ISIN DE0007164600/ WKN 716460) vor.SAP könne auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2016 zurückblicken und stelle gleichzeitig die Weichen für die Zukunft. Im Mittelpunkt stünden besonders Investitionen in die Cloud-Sparte. Bei diesem Geschäft würden Unternehmen nicht wie bisher Lizenzen kaufen, sondern ihre Geschäftsprozesse über Rechner von SAP laufen lassen und würden dafür eine Abo-Gebühr zahlen. SAP möchte mit diesem günstigeren und flexibleren Angebot vor allem seine Kundenbasis im Mittelstand stärken. Zwar würden auf das Walldorfer Unternehmen über die nächsten Jahre weitere Milliardeninvestitionen in den Aufbau neuer Rechenzentren zukommen, sie seien aber Erfolg versprechend angelegt. So habe der Umsatz im Cloud-Geschäft im letzten Jahr um 30 Prozent auf knapp drei Milliarden Euro gesteigert werden können und sei damit deutlich stärker als der Gesamtumsatz gewachsen. Dieser sei um sieben Prozent auf 22,1 Milliarden Euro gestiegen, der Nettogewinn habe im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 4,65 Milliarden Euro gelegen.

