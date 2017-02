TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Mit den Rekordvorlagen der US-Börsen ist es zum Wochenauftakt auch an den asiatischen Börsen mehr oder weniger deutlich nach oben gegangen. Der Nikkei gewann 0,5 Prozent auf 19.465 Punkte, angetrieben von Hoffnungen auf eine Entspannung im Verhältnis zum neuen US-Präsidenten Donald Trump. Zwar ist die japanische Wirtschaft im vierten Quartal nur noch mit einer Jahresrate von einem Prozent gewachsen nach einer Jahresrate von 1,2 Prozent im dritten Quartal, das wurde aber von den politischen Einflüssen in den Hintergrund gedrängt. Der Schanghai-Composite zog um 0,6 Prozent an, und in Hongkong stieg der Hang-Seng-Index auf den höchsten Stand seit Oktober.

Der Markt setzt auf eine Entspannung im Verhältnis der asiatischen Staaten mit den USA, hieß es am von Händlern. "Trump und Abe zeigen Einigkeit", sagte Chris Weston, Marktanalyst von IG Markets. Nach dem nordkoreanischen Raketentest sagte US-Präsident Donald Trump, "die USA stehen zu 100 Prozent hinter Japan, dem großen Verbündeten". Damit schweißt Nordkorea die USA und ihre asiatischen Verbündeten nun wieder stärker zusammen.

Auch das Verhältnis der USA zu China scheint sich zu bessern. In einem Telefonat mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping deutete Trump am Freitag an, die USA würden an ihrer "Ein-China-Politik" festhalten. Anderslautende Aussagen vor der Wahl Richtung Taiwan hatten daran Zweifel geweckt.

Yen treibt japanische Autoaktien

Gestützt wurde die Stimmung auch vom wieder schwächeren Yen, der Dollar stieg mit knapp 114 Yen auf den höchsten Stand seit Ende Januar. Nachdem das Wachstum im vierten Quartal vor allem von den Exporten gestützt wurde, trieb der schwächere Yen nun die Kurse der exportorientierten Unternehmen weiter an. Unter den Autoaktien gewannen Honda Motor 1,2 Prozent und der Kurs der Subaru-Autosparte von Fuji Heavy 1 Prozent. In der Halbleiterbranche kletterten Renesas Electronics um 3,1 Prozent. Die Aktie des Elektromotor-Herstellers Nidec stieg um 2,2 Prozent.

Auch Öl- und Gas-Aktien waren gefragt, die Ölpreise konnten die Gewinne vom späten Freitag am Morgen weitgehend verteidigen. Wie es hieß, hat die Opec die vereinbarten Förderkürzungen bisher weitgehend umgesetzt. Im Sektor verbesserte sich die Aktie der japanischen Inpex um 4,9 Prozent.

Industriemetalle treiben Rohstoff-Aktien - Rio Tinto auf 3-Jahres-Hoch

In China profitierten die Kurse von der Hoffnung auf ein weiterhin vergleichsweise starkes Wachstum. "Das verleiht dem Markt Rückenwind", hieß es bei Macquarie.

Die Wachstumserwartungen trieben auch die Preise für Industriemetalle weiter nach oben. So legten die Preise für Eisenerz und für Kupfer weiter zu. Das wiederum stützte weltweit die Stimmung für die Rohstoffaktien. Rio Tinto stiegen in Sydney mit plus 3,6 Prozent auf den höchsten Stand seit drei Jahren. Der rohstofflastige australische Markt legte mit plus 0,7 Prozent bereits den fünften Handelstag in Folge zu und markierte den höchsten Stand seit vier Wochen.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.760,70 +0,70% +1,08% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 19.459,15 +0,41% +1,80% 07:00 Kospi (Seoul) 2.078,65 +0,17% +2,58% 07:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.217,22 +0,64% +3,66% 08:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 23.690,90 +0,49% +7,23% 09:00 Straits-Times (Singapur) 3.111,14 +0,35% +8,00% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.708,90 +0,59% +4,09% 10:00 BSE (Mumbai) 28.246,29 -0,31% +6,08% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:48 % YTD EUR/USD 1,0640 +0,1% 1,0630 1,0639 +1,2% EUR/JPY 120,93 +0,1% 120,80 120,90 -1,6% EUR/GBP 0,8505 -0,1% 0,8511 0,8523 -0,2% GBP/USD 1,2511 +0,2% 1,2489 1,2483 +1,4% USD/JPY 113,66 +0,0% 113,64 113,63 -2,8% USD/KRW 1151,34 +0,4% 1146,60 1148,73 -4,6% USD/CNY 6,8818 +0,0% 6,8785 6,8826 -0,9% USD/CNH 6,8764 +0,2% 6,8631 6,8678 -1,4% USD/HKD 7,7590 +0,0% 7,7584 7,7581 +0,1% AUD/USD 0,7671 +0,1% 0,7667 0,7642 +6,3% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,82 53,86 -0,1% -0,04 -1,5% Brent/ICE 56,70 56,7 0% 0,00 -1,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.231,22 1.233,62 -0,2% -2,40 +6,9% Silber (Spot) 17,95 17,95 +0,0% +0,00 +12,7% Platin (Spot) 1.009,60 1.010,90 -0,1% -1,30 +11,7% Kupfer-Future 2,80 2,77 +1,2% +0,03 +11,8% ===

February 13, 2017

