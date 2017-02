In den letzten Monaten sahen wir in der Aktie des Finanzkonzerns Allianz eine recht beeindruckende Vorstellung. Die Kurse starteten Anfang Oktober in einen neuen Aufwärtstrend und gaben diesen bislang nicht mehr her. Doch aktuell stehen wir technisch an einem möglichen Wendepunkt.

