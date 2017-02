Bis zur Hauptversammlung bei Daimler (WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000) ist es zwar noch etwas hin (diese ist auf den 29. März 2017 terminiert) - der Aufsichtsrat des Unternehmens hat am 10. Februar aber einen Vorschlag zur Abstimmung gemacht. Und zwar wird der "Management Director der Kuwait Investment Authority" - ein Herr Bader Mohammad Al Saad - als Vertreter der Anteilseigner nominiert. Laut Daimler ist die "Kuwait Investment Authority" der Staatsfonds von, genau, Kuwait. Dieser Aktionär hält aktuell rund 6,8% der Daimler-Aktien. Und wer so viele Aktien hat, der möchte auch was zu sagen haben - insofern ist dieser Vorschlag zur Wahl von Bader Mohammad Al Saad nur konsequent. Entscheiden müssen das...

