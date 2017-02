Auch zum Wochenschluss konnte der DAX die positiven Impulse der übrigen Märkte nicht in nennenswerte Kursgewinne umsetzen. Zwar starteten die Blue Chips kraftvoll in den Freitag und kletterten zwischenzeitlich sogar über die 11.700er-Marke (Top bei 11.711), doch was stark begann, ließ in der Folge deutlich nach: Während an der Wall Street und hierzulande auch im MDAX die nächsten Rekordhochs markiert wurden, standen beim DAX zu guter Letzt "nur noch" +0,21% auf 11.667 Punkte zu Buche. Wieder einmal kam der deutsche Leitindex also nicht aus dem oft zitierten "Quark", und es bleibt fraglich, ob der Befreiungsschlag in der neuen Woche gelingt. Dafür müssten nämlich die bekannten Chartmarken in Form von 11.775/11.800...

Den vollständigen Artikel lesen ...