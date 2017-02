DAX-Chartanalyse: Der Spagat zu den USA

In der Vorwoche gab es von meiner Seite erhebliche Zweifel über die weitere Entwicklung im DAX. Daher titelte ich die vergangene Analyse auch mit "Ein Schritt zurück und dann…" auf DIE BÖRSENBLOGGER (hier nachzulesen ->). Nun stehen wir vom Kursniveau nicht wirklich verändert da, haben aber zumindest die Krisenherde genauer vor Augen und schauen etwas neidisch auf die Entwicklung der US-Indizes. Ob dieser Spagat gut geht und wie er sich auflösen könnte, wird neben einer Wochenaufarbeitung nun besprochen.

Aufarbeitung der Wochengeschehnisse

Die skizzierte Range aus der Vorwochenanalyse wurde gleich am Montag einem harten Test unterzogen. Das Short-Szenario kam somit sehr schnell und heftig zum Tragen (Chartbild aus Vorwoche):

Rund 100 Punkte verlor der DAX zum Wochenstart und steuerte auf die untere Range-Kante zu. Man sah förmlich, wie die Stopps von Freitag (für die, welche neu eingestiegen waren und einen kurzfristigen Anlagehorizont hatten) brachen. Doch ganz so einfach machte der Markt es den Markttechnikern nicht, denn er stabilisierte sich bereits nach zwei Handelsstunden wieder ohne die untere Kante zu erreichen und nahm rapide Fahrt in die Gegenrichtung auf. Bereits zum Mittag standen wir wieder dort, wo wir mit dem XETRA-Handel in die Woche gestartet waren:

Zu erkennen war dies nur in den kleinen Zeiteinheiten, wie hier mit der roten Linie angedeutet. Auf diesem oberen Niveau hielt sich der Markt jedoch nicht lange, denn am Nachmittag kam er dann doch noch - der Test der unteren Range-Kante bei 11.520 Punkten. Von da an erneut eine Erholung und mit der Wall Street später noch einmal ein Test auf der Unterseite.

Die untere Range-Kante wurde am Abendverlauf sogar unterschritten, was aber am Dienstag dann erneut Kaufinteresse bei den Marktteilnehmern weckte. Somit wurde das Rebound-Level auch schnell wieder erreicht:

