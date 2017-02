Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Japans Wirtschaftswachstum verlangsamt sich im vierten Quartal erneut

Japans Wirtschaftswachstum hat sich im Schlussquartal 2016 erneut verlangsamt. Schwache Konsumausgaben überschatteten eine Belebung der Exporte und Geschäftsinvestitionen. Die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt wuchs von Oktober bis Dezember annualisiert um 1,0 Prozent, und damit langsamer als in den vorangegangenen drei Quartalen. Laut Ökonom Toru Suehiro von Mizuho Securities hing das Wirtschaftswachstum von den Exporten ab.

Japans Wirtschaftsminister: Lohnwachstum ist Schlüssel für nachhaltige Erholung

In Japan wird das Lohnwachstum angesichts der globalen Unsicherheit ein entscheidender Faktor für das weitere Wachstum der Wirtschaft sein. Das sagte Wirtschaftsminister Nobuteru Ishihara am Montag in Reaktion auf die zuvor veröffentlichten Daten zum Bruttoinlandsprodukt im Zeitraum Oktober bis Dezember.

Märkte zweifeln am Trump-Effekt von mehr Inflation und Wachstum

Einer der größten durch die US-Wahlen befeuerten Trends zeigt empfindliche Risse. So stagnieren seit Neuestem die nach der Entscheidung für Donald Trump kräftig verbesserten Inflationserwartungen wieder. Das gilt als ziemlich klares Zeichen: Die Märkte zweifeln an den Wachstumsversprechen des neuen starken Mannes der USA. Außerdem gehen Investoren inzwischen auch nicht mehr so ausgeprägt wie vorher davon aus, dass die US-Notenbank in diesem Jahr drei Mal ihren Leitzins hochschraubt.

UN-Sicherheitsrat berät über Nordkoreas Raketentest

Nach dem neuerlichen nordkoreanischen Raketentest berät am Montag der UN-Sicherheitsrat in einer Dringlichkeitssitzung über den Vorgang. Die USA, Japan und Südkorea hatten das Treffen gefordert. Zuvor hatte Pjöngjang nach eigenen Angaben eine ballistische Boden-Boden-Mittelstreckenrakete vom Typ Pukgukson-2 "erfolgreich" getestet.

DE/Großhandelspreise Januar +0,8% gg Vm

DE/Großhandelspreise Januar +4,0% gg Vj

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 13, 2017 03:01 ET (08:01 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.