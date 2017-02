In der abgelaufenen Handelswoche verzeichnete der DAX nur geringe Gewinne. Vor allem die leicht negative Kerze im Tageschart am Freitag stimmt eher skeptisch. Damit dürfte sich das volatile Verhalten der vergangenen Tage in die neue Handelswoche übertragen. Auf der Oberseite bleibt die Marke um 11.680/11.735 Punkte als Widerstand im Fokus.

