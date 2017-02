Zürich - Die gute Stimmung an den Börsen hält an. Allen voran in den USA, wo der S&P500 die Woche über der Marke von 2'300 Punkte beendete und damit den Ausbruch schaffte. Es resultierte ein Wochengewinn von 0.8%. Der Nasdaq avancierte sogar 1.2%. Der Stoxx Europe 600 schaffte ein Plus von 0.9%. Etwas weniger gut lief es dem Dax (+0.1%), weil die Banken schlecht performten. In der Schweiz gewann der SMI 1.3%. Die Musik spielt allerdings eher in den Schweizer Small Caps, die sich seit dem Jahresanfang gemessen am SPI Small Companies bereits 4.7% verteuerten (SMI: 2.88%).

Bei den Währungen tendierte der Euro gegenüber dem USD klar schwächer und verlor 1.3%. Diese Bewegung ist eine Folge der guten Stimmung in den USA aufgrund der geplanten Steuersenkungen der Trump-Administration, währendem in Europa politische Risiken die Stimmung eintrüben. Der EUR/CHF blieb auch in der letzten Woche unter 1.07. Da der Dollar aber erstarkte, kostet die US-Valuta wieder einen Franken.

Ölpreis kräftig gestiegen

Beim Ölpreis sah es zu Wochenbeginn nach Kursverlusten aus. Als sich dann aber herausstellte, dass die Opec bis jetzt eine hohe Disziplin bei der Reduktion der Förderquote ...

