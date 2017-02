St. Gallen - Die Inflationsrate in der Eurozone ist im Januar von 1.1% auf 1.8% emporgeschnellt. Damit liegt sie im Zielbereich der EZB. Vor allem deutsche Ökonomen haben das zum Anlass genommen, ein Ende der Anleihenskäufe der EZB und ein Abkehr von der europäischen Geldschwemme zu fordern. Zudem werden die Rufe lauter, die hinter den EZB-Käufen lediglich die Finanzierung der Schulden der schwachen Südländer sehen. Die EZB wird ihre Käufe im Frühjahr zwar von 80 auf 60 Milliarden Euro pro Monat reduzieren, sie aber mindestens bis Ende 2017 fortführen.

Wirtschaftlich gesehen gibt es keinen Grund für Mario Draghi, die eingeschlagene Geldpolitik abrupt zu ändern. Der Sprung in der Inflationsrate ist vor allem durch den Wegfall des Einbruchs der Energiepreise vor einem Jahr begründet. Die Kernrate ohne die Energie- und Nahrungsmittelpreise verharrt weiterhin bei tiefen 0.9%. Das Wachstum in der Eurozone ist mit 1.8% solide. Wenn die Region in diesem Stil weiter wächst, werden die vorhandenen Überschusskapazitäten langsam abgebaut, auch was den Arbeitsmarkt betrifft. Dies wird mit der Zeit den Inflationsdruck erhöhen, jedoch ...

