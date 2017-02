Genf - Verbriefung war am Ende der globalen Finanzkrise schon fast ein Schimpfwort. Nach dem Untergang von Bear Stearns, dem Zusammenbruch von Lehman Brothers und der Kreditkrise entdeckte eine Reihe von Anlegern, dass es zu Beginn der Krise eine Buchstabensuppe von Kreditprodukten gab. ABCP, CPDO, CDO und CDO-Square, um nur einige zu nennen, die überall in den Nachrichten als die Hauptschuldigen für die schlimmste Finanzkrise nach dem Zweiten Weltkrieg erschienen. Abgesehen von der Standardform der strukturierten Kredite, verschwanden die komplexesten Strukturen für eine Weile und die Anleger konzentrierten sich auf einfachere Strukturen und Strategien. 2016 war jedoch ein starkes Comeback von synthetischen Verbriefungsgeschäften in den Bilanzen der Banken zu beobachten. 2017 werden wir sehr wahrscheinlich mehr von dieser Art von Geschäften sehen. Bloomberg berichtete jüngst, dass Banco Santander und Lloyds Banking Group diese Geschäfte als Mittel zur Senkung ihres Kreditrisikos genutzt haben. Anfang 2016 meldete der niederländische Pensionsfonds PGGM ein Geschäft über 2,3 Mrd. EUR mit dem spanischen Kreditgeber Banco Santander. Was genau macht diese Geschäfte aus und stellen sie eine Bedrohung für das System dar?

Bilanz wird entlastet

An synthetischen Verbriefungen, die auch als eigenkapitalentlastende Anleihen oder Risikoteilungsgeschäfte bezeichnet werden, beteiligt sind eine Bank, ein Portfolio laufender Kredite und ein Anleger, der zum Verkauf einer Versicherung bereit ist. Die Bank kauft über den Einsatz von Kreditderivatetechniken Kreditschutz für ein Portfolio von Darlehen von einem Anleger, bei dem es sich gewöhnlich um eine versierte Pensionskasse, einen Spezialkreditanleger oder einen Hedgefonds handelt. Die Bank behält das Eigentum an dem Vermögenswert in ihrer Bilanz, aber das Kreditrisiko wird auf den Verkäufer der Versicherung übertragen. Gründe dafür, dass die Bank ein derartiges Geschäft abschliesst, sind die Eigenkapitalentlastung in ihrer Bilanz sowie die Absicherung des Kreditrisikos. Da das Kreditrisiko auf einen anderen Rechtsträger übertragen ist, sind die Eigenkapitalanforderungen für die in der Bilanz verbleibenden Darlehen vermindert, was sich folglich positiv auf die Kennzahl der risikogewichteten Aktiva der Bank auswirkt.

Der Begriff der synthetischen Verbriefung muss als Gegensatz zu einem echten Verkaufsgeschäft verstanden werden. Bei einem echten Verkaufsgeschäft (True-Sale-Verbriefung) einigen sich die Bank und der Käufer auf ein Portfolio aus Darlehen, das tatsächlich im Austausch gegen finanzielle Mittel auf den Käufer übertragen wird. Der Grund für ein echtes Verkaufsgeschäft ist die Finanzierung. ...

