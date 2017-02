Lauda-Königshofen - STADA-Aktie: Zu spät für ein Investment - Chartanalyse Nach Medienberichten vom Wochenende hat der Finanzinvestor Cinven ein Übernahmeangebot von 58,00 Euro je Aktie oder insgesamt 3,6 Milliarden Euro vorgelegt. Das Wertpapier von STADA (ISIN: DE0007251803, WKN: 725180, Ticker-Symbol: SAZ, NASDAQ OTC-Symbol: STDAF) dürfte fester in dem Montagshandel starten und sich im Bereich von 58,00 Euro einfinden, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

