Das italienische Verfassungsgericht hat nun begründet, dass die rückwirkende Kürzung des Fördertarifs für Photovoltaik-Anlagen rechtmäßig war. Anlagenbeitreiber müssen die Einbußen somit erst einmal weiter hinnehmen.Die Regelung vom August 2014 beinhaltet, dass die Betreiber von Photovoltaik-Anlagen mit einer Leistung von mehr als 200 Kilowatt ab dem 1. Januar 2015 eine geringere Einspeisevergütung bekommen. Dabei standen zwei Optionen im Raum: Die erste Variante sah vor, dass die Auszahlungen zwar gekürzt, dafür aber anstelle von 20 Jahren auf 24 Jahre ausgedehnt werden. Damit wäre die Zahlung am Ende der Förderdauer rein rechnerisch wieder genauso hoch wie vor der Neu-Regelung - nur dass es eben zu einer Verzögerung von vier Jahren kommt. Die zweite Alternative sieht vor, dass die Betreiber nach wie vor die Vergütung innerhalb von 20 Jahren ausgezahlt bekommen. Die Einspeisetarife würden in den Anfangsjahren kräftig gekürzt, um dann umso stärker wieder angehoben zu werden. Auch mit dieser Regelung hätte der Anlagenbetreiber am Ende die ursprünglich prognostizierte Summe erhalten.

