Frankfurt am Main (pta009/13.02.2017/09:35) - Der Vorstand der Panamax AG (ISIN:

DE000A1R1C81) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, unter

Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2015 das Grundkapital der Gesellschaft von

EUR 1.737.076,00 um EUR 126.024,00 auf EUR 1.863.100,00 zu erhöhen. Das

Bezugsrecht der Aktionäre ist gemäß § 186 Abs. 3 S. 4 AktG ausgeschlossen.

Die neuen Aktien mit Dividendenberechtigung ab 01.01.2016 werden von der

Süddeutsche Aktienbank AG gezeichnet und im Rahmen einer Privatplatzierung bei

Investoren platziert. Der Platzierungspreis beträgt EUR 1,82 je Aktie. Dies

entspricht dem Xetra Durchschnittsschlusskurs der Aktien an den letzten drei

Handelstagen. Es wird insoweit kein Abschlag gewährt. Das Gesamtemissionsvolumen

liegt bei rd. TEUR 229. Die Kapitalerhöhung dient der Finanzierung und Stärkung

der Eigenkapitalbasis der Gesellschaft.



(Ende)



Aussender: Panamax Aktiengesellschaft

Adresse: Rathausstraße 8, 85521 Ottobrunn

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Xiaoping Zhao-Moll

Tel.: +49 89 20949099

E-Mail: x.moll@panamax-ag.de

Website: www.panamax-ag.com



ISIN(s): DE000A1R1C81 (Aktie)

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in

Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



