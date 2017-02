Nach seinen Äußerungen zum Holocaust-Mahnmal beriet die AfD schon einmal über den Ausschluss von Björn Höcke, entschied dann aber, dass er bleiben darf. Nun soll doch noch ein Parteiausschussverfahren eingeleitet werden.

Der AfD-Bundesvorstand will ein Parteiausschlussverfahren gegen den umstrittenen Thüringer Landesvorsitzenden Björn Höcke einleiten. Wie es in Parteikreisen hieß, wurde dieser Beschluss am Montag in einer Telefonkonferenz mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit gefasst.

Zunächst hatte der AfD-Parteivorstand beschlossen, dass Höcke trotz seiner umstrittenen Äußerungen zum deutschen Geschichtsverständnis, die Partei nicht verlassen müsse. Stattdessen sollten "Ordnungsmaßnahmen" gegen ihn eingeleitet werden. In einem Schreiben hieß es: "Der Bundesvorstand stellt fest, dass die Äußerungen von Björn Höcke im Rahmen seiner "Dresdner Rede" vom 17. Januar 2017 ...

