Wien - SEB AB emittierte am Freitag eine "grüne Anleihe" bei MS+20 BP (EUR 500 Mio.; Laufzeit: 5J), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).BPCE SFH habe einen mit französischen "prime" Eigenheimkrediten besicherten EUR 750 Mio. schweren Covered Bond bei MS+6 BP (7J) begeben. In Summe sei letzte Woche der Großteil der 40 Emissionen im Gesamtvolumen von EUR 30,4 Mrd. von Staaten emittiert worden (59,4%), während Financials (inklusive Covered Bonds) 24,8% sowie Corporates 15,8% beigesteuert hätten.

