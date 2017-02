BERLIN (Dow Jones)--Im VW-Abgasskandal hat die neue Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) die Konzern-Spitze angegriffen. Mit Blick auf den Streit um die neuen Aussagen von Konzern-Patriarch Ferdinand Piëchs sagte die SPD-Politikerin der Bild-Zeitung, Volkswagen biete "derzeit kein sehr gutes Erscheinungsbild" in der Öffentlichkeit. "Es wird höchste Zeit, dass alle Beteiligten sich zusammensetzen, um diesen Eindruck zu beheben", verlangte Zypries.

Ihr SPD-Parteifreund Hubertus Heil nannte die Millionen-Abfindung für die VW-Ethik-Beauftragte Christine Hohmann-Dennhardt ungehörig. "Es ist nicht in Ordnung und es entspricht nicht dem Gerechtigkeitsgefühl, wenn Leistung und Vergütung in diesem Land so auseinandergehen", sagte er dem Blatt.

Hohmann-Dennhardt bekommt nach nur einem Jahr Arbeit bei dem Wolfsburger Autokonzern laut Medienberichten eine Abfindung von 12 Millionen Euro. Die Juristin ist selbst Mitglied der Sozialdemokraten. Der niedersächsische SPD-Ministerpräsident Stephan Weil hatte die üppige Vergütung für Hohmann-Dennhardt in seiner Funktion als VW-Aufsichtsrat allerdings durchgewunken.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/cbr

(END) Dow Jones Newswires

February 13, 2017 03:44 ET (08:44 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.