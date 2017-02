Die börsenotierte Wiener UBM Development AG setzt ihr Verkaufsprogramm fort und veräußert im Zuge dessen ihren 48 Meter hohen "Pilot Tower" in Krakau (Polen) für 22 Mio. Euro an den Immofondsmanager und Investor First Property Group plc. Das Closing wird für das zweite Quartal 2017 erwartet, teilte UBM am Montag mit. Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...