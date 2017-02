Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Montag kaum verändert in die neue Woche gestartet. Insgesamt präsentiert sich die allgemeine Börsenlage dank guter Vorgaben aus den USA und Asien freundlich, jedoch wirft das überraschend deutliche Nein der Schweizer Stimmbevölkerung zur Steuervorlage Fragen betreffend der Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Schweiz auf. Das Geschäft mit Dividendenpapieren dürfte am Berichtstag dennoch in ruhigen Bahnen verlaufen, da impulsgebende Unternehmensnews noch fehlen und gleichzeitig auch keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm stehen. Kommt hinzu, dass sich der Fokus der Anleger zunehmend auf die am Dienstag beginnende Anhörung der US-Notenbankchefin Janet Yellen vor US-Parlamentariern richtet.

Das bestimmende Thema an der Schweizer Börse ist das Nein zur Unternehmenssteuerreform III. Damit bleibe für Unternehmen hierzulande die steuerliche Planungsunsicherheit bestehen, heisst es in Kommentaren zum Abstimmungssonntag. Ökonomen rechnen vorläufig aber nicht mit einer Abschwächung der Wirtschaftsdynamik. Aufwind gibt es an der Börse dagegen von der Wall Street, wo die Hoffnung auf eine wirtschaftsfreundliche Politik des neuen US-Präsidenten Donald Trump die wichtigsten Indizes am Freitag auf Rekordkurs gehalten hatte. Insbesondere das Versprechen Trumps, in den nächsten Wochen "Phänomenales" zum Thema Steuern anzukündigen, habe gefalle, heisst es. Händler wiesen zudem auf die positiven Signale hin, die Trump nach Japan und China ausgesendet ...

