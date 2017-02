Der chinesische Immobilienentwickler Dalian Wanda hält nach Übernahmezielen in Europa Ausschau. Darunter ist offensichtlich auch die Postbank. Die Einkaufstour der Chinesen befindet sich aber noch in einem frühem Stadium und noch ist Wanda offiziell nicht an den Eigner der Postbank, die Deutsche Bank, herangetreten.



Die Deutsche Bank hatte sich zuletzt auf einen Verkauf ihrer Tochter nicht festlegen wollen. Damit eine Trennung sinnvoll ist, muss sie sich positiv auf die Kapitalausstattung der Deutschen Bank auswirken. 2016 wäre ein Verkauf unter diesen Bedingungen nicht möglich gewesen. Und man ist sich nicht sicher, ob das 2017 der Fall sein wird. Abwarten und beobachten!



Bernecker Redaktion / www.bernecker.info