Um 10: DAX müht sich nach oben - Inflationsraten im Blick

Während der Deutsche Aktienindex sich weiterhin nur wenig bewegt, ist in die Teuerungsraten rund um den Globus in den vergangenen Wochen etwas mehr Bewegung gekommen. Nun werden in dieser Woche die neuesten Statistiken zu den Verbraucherpreisen in China, Großbritannien, Deutschland und den USA veröffentlicht. Dann wird es wohl erneut eine Debatte darüber geben, ob und wie stark die Notenbanken weltweit gegen die aufkommende Inflation vorgehen sollten.

Für die Europäische Zentralbank steht allerdings fest: Sie interpretiert den Inflationsanstieg als temporäres Phänomen und will an ihrer Geldpolitik festhalten. Das bedeutet grünes Licht für den DAX, da Euro und Zinsen tief bleiben werden. Es gibt offenbar derzeit kaum einen Anleger, der zu großen Gewinnmitnahmen bereit ist. Viele warten jetzt auf Trumps "phänomenale" Steuerpolitik und erhoffen sich daraus neue Kursgewinne an der Wall Street, die auch dem DAX noch einmal Schub geben könnten.

