Wien (pts010/13.02.2017/10:00) - Die Nachrichtenagentur pressetext feiert ihr 20-jähriges Bestehen und folgt einmal mehr dem Leitspruch "news service information". Unternehmen und Dienstleister aus der DACH-Region und darüber hinaus setzen in ihrer Kommunikationsarbeit seit zwei Dekaden auf die 1997 in Wien gegründete Agentur mit Büros in Berlin und Zürich. Dank innovativer Produkte ist pressetext als Nachrichten-Distributor für tausende Kunden nicht mehr aus der Medienlandschaft wegzudenken. Auch die weit über 100.000 Abonnenten von pressetext profitieren täglich von aktuellen News, Services und Informationen über das Nachrichten-Portal http://www.pressetext.com und das Social Web. "Erfolg ist kein Zufall" Für pressetext-Geschäftsführer Franz Temmel ist Erfolg kein Zufall: "Wer sich in der schnelllebigen Medienwelt langfristig behaupten will, muss das Ohr stets am Kunden haben und seine Angebote an deren Bedürfnissen maßgeschneidert ausrichten." Bei pressetext spiegelt sich das seit 20 Jahren in Top-Produkten http://produkte.pressetext.com zu fairen Preisen wider. Das unterscheidet pressetext von seinen Mitbewerbern. So hat pressetext seit seiner Gründung auf das Thema Digitalisierung gesetzt. Im Jahr 2000 - und damit lange vor der Konkurrenz - hat das Unternehmen die neuen internationalen Nachrichtenformat-Standards umgesetzt. 2004 folgte der erste Online-One-Stop-Shop für Presseversand. Seither können Kunden den Service von pressetext rund um die Uhr eigenständig nutzen. Die Serviceleistung beginnt bei der Bestellung, geht über die bargeldlose Bezahlung, automatische Rechnungslegung und -zustellung bis hin zum Versand von Pressemitteilungen. Großes Partnernetzwerk und Technologie-Kompetenz Heute zählt pressetext zu den führenden News-Distributoren in der DACH-Region und weltweit in Kooperation mit Partneragenturen. Bei seinen Kunden und Partnern punktet pressetext mit seiner enormen Reichweite und einem großen Partnernetzwerk. International zeichnet sich das Unternehmen durch die Vernetzung mit globalen Nachrichtenagenturen und Newswires wie AFP, Bloomberg, Dow Jones und Thomson Reuters aus. Mit diesem Partnernetzwerk und seiner Technologie-Kompetenz hat pressetext für börsennotierte Unternehmen im Jahr 2010 einen Kapitalmarkt-Informations-Service gestartet, zunächst für Unternehmen in Österreich und der Schweiz, sowie später auch für gelistete Kapitalgesellschaften an deutschen und luxemburgischen Handelsplätzen. https://adhoc.pressetext.com Mit fix kalkulierbaren Preisen setzte pressetext 2015 neuerlich Akzente, stellte sein gesamtes Angebot im Presseversand auf vielfachen Kundenwunsch um und führte Flatrates ein. https://www.pressetext.com/flatrate Anlässlich seines Firmenjubiläums lädt pressetext zur Teilnahme am 20-Jahre-Gewinnspiel ein und mit etwas Glück winken den Gewinnern attraktive Preise, wie eine Städtereise nach Wien oder Berlin oder eine der viel gefragten Presseversand-Flatrates. https://www.pressetext.com/20jahre (Ende) Aussender: pressetext corporate news Ansprechpartner: Florian Fügemann Tel.: +43-1-81140-313 E-Mail: 20jahre@pressetext.com Website: www.pressetext.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170213010

