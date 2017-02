Köln (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Das Kölner Unternehmen Papacks® (www.papacks.com) ist zu den Top 3 der GreenTec Awards in der Kategorie Recycling & Ressourcen nominiert worden. Ausschlaggebend für die Nominierung ist das von Papacks® entwickelte Verpackungskonzept, welches Plastik in Verpackungen für Verbraucher oder Kunststoff Transport Trays in der Industrie durch einen gleichwertigen natürlichen Rohstoff - Faserguss - ersetzt und Plastik vollkommen überflüssig macht. Dieser Verpackungskreislauf ist in seiner Art einmalig und reduziert Abfälle auf ein Minimum oder vermeidet diese sogar vollkommen. So entstehen komplett geschlossene Kreisläufe im Verpackungsprozess, um für Unternehmen einen kostensparenden und umweltfreundlichen Verpackungsablauf herzustellen. Die Jury von Europas wichtigstem Umwelt- und Wirtschaftspreis beeindruckte hierbei auch der Innovationsgeist von Papacks® bei der Weiterentwicklung des Wertstoffs Faserguss zu einem High-End-Produkt für die unterschiedlichsten Verpackungskonzepte, bei denen auf Plastik völlig verzichtet werden kann. Sämtliche Verpackungen werden aus natürlichen Rohstoffen wie z. B. recyceltem Papier, Nutzhanf oder Naturfasern produziert und sind somit biologisch abbaubar und auf Wunsch FSC®-zertifiziert. Dank der innovativen Verpackungskonzepte von Papacks® kann Verpackungsabfall vollständig vermieden oder recycelt werden, was einen enormen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt leistet und für große Einsparungen bei deren Kunden bzw. produzierenden Unternehmen führt.



"Wir freuen uns sehr über die Nominierung für die GreenTec Awards und sind sehr stolz auf die Anerkennung der hochkarätigen Jury. Durch unseren Innovationsgeist leisten wir und unsere Kunden Tag für Tag einen wichtigen Beitrag zum Erhalt unserer Umwelt und zur Vermeidung von Verpackungsmüll.", so Tahsin Dag, Gründer und CEO von Papacks®.



Laut statistischen Bundesamt ist Deutschland einer der größten Verpackungsabfallverursacher in der EU. Mit 617 Kilogramm Müll pro Kopf und Jahr liegen die Deutschen 136 Kilogramm über dem Durchschnitt der europäischen Länder. Dabei entstehen jährlich auch 16 Millionen Tonnen Verpackungsabfall, fast die Hälfte der Wertstoffe landet dabei in der Müllverbrennungsanlage. Lediglich 2,1 Millionen Tonnen gebrauchte Verpackungen werden recycelt. Auch für Tahsin Dag waren diese Zahlen und der ständig wachsende Berg an Verpackungsmüll ausschlaggebend für die Gründung von Papacks® vor sechs Jahren. Seine Vision ist es, hoch innovative und optisch anspruchsvolle Verpackungen und Produkte für einen nachhaltigen und geschlossenen Kreislauf von Verpackungen zu schaffen. Diese sind auf den gesamten Produktions- und Logistikablauf der Kunden bis hin zur späteren Präsentation im Point of Sale als "grünes Marketing" zum Anfassen angepasst. Entwickelt werden die individuell zugeschnittenen Lösungen von Experten-Teams, die aus Produktdesignern, Entwicklern, Ingenieuren, Produktionsexperten, Internationalen Logistiksachverständigen, Experten für Verpackungen und Materialbeschaffenheit sowie Marketing- und Vertrieb bestehen. Die so konzipierten grünen Kreislaufsysteme beinhalten selbstverständlich auch die Optimierung des gesamten Herstellungsprozesses sowie die Zurücknahme der Verpackungen aus Faserguss um diese recycelten Materialien wiederzuverwenden.



"Nach über 6 Jahren harter Arbeit, Entwicklung und Forschung in der Verpackungsindustrie, überschlagen sich die Ereignisse. Rückmeldungen aus der gesamten Industrie für nachhaltige Verpackungen und Kreisläufe, an denen wir seit Jahren arbeiten, erreichen uns in den letzten Monaten. Wir sind glücklich, dass das Umdenken begonnen hat und freuen uns auf die Zukunft," erklärt Tahsin Dag, nachdem sich im Vorfeld des Weltwirtschaftsforums in Davos 40 Weltkonzerne verpflichteten, weniger Plastik zu verwenden als Zeichen gegen die katastrophale Verschmutzung der Weltmeere. "Gemeinsam werden wir nachhaltig Märkte verändern und freuen uns auf jeden, der uns dabei begleiten möchte!"



Die Goerner Group als langjähriger Partner, steht für die technische Umsetzung der Konzepte, dazu gehören: Prüfung der Machbarkeit, technische Entwicklung und Produktion des Fasergusses. Durch diese Zusammenarbeit wird auch Recyclingmaterial aus der eigenen Kartonagenproduktion verwendet. Dadurch ist die Reinheit der Rohstoffe sichergestellt.



Die GreenTec Awards werden jährlich international vergeben und beweisen seit 2008 ein gutes Gespür für zukunftsweisende Ideen. Über die Nominierten und Sieger der GreenTec Awards entscheidet eine interdisziplinäre Jury. Mit mehr als 60 Mitgliedern setzt sich diese aus unabhängigen und repräsentativen Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft, Verbänden und Medien zusammen. Auf einer Jurysitzung werden die Gewinner der einzelnen Kategorien bestimmt. Die Preisverleihung findet am 12. Mai in Berlin statt. Erstmals bildet eine internationale Allianz zwischen dem weltgrößten Umweltpreis und Kanada das Fundament der Preisverleihung. Im Fokus dieser Kooperation steht die Förderung grüner Innovationen und Projekte.



Weiter Informationen finden Sie auch auf unserer Internetseite im Pressebereich: https://www.papacks.com/presse/



OTS: PAPACKS Sales GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/125522 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_125522.rss2



Pressekontakt: PAPACKS Sales GmbH Presse Von-Hünefeld-Str. 1 50829 Köln



Ansprechpartner: Manuel Leibrock



Telefon: +49 221 30163006 Telefax: +49 221 30163007



E-Mail: presse@papacks.com Internet: www.papacks.com