IRW-PRESS: Zadar Ventures Ltd: Zadar leitet Due-Diligence Verfahren bei seinen kanadischen PetroBrine-Projekten ein

ZADAR LEITET DUE-DILIGENCE-VERFAHREN BEI SEINEN KANADISCHEN PETROBRINE-PROJEKTEN EIN

13. Februar 2017 - Vancouver, British Columbia. Zadar Ventures Ltd. (das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es mit einem privaten Unternehmen aus Alberta den Kauf eines Portfolios an kanadischen PetroBrine-Projekten verhandelt. In Zusammenhang mit der Erdölproduktion werden als PetroBrines bestimmte Soleformationen bezeichnet, die potenzielles Rohmaterial für eine Mineralgewinnung darstellen, wie zum Beispiel Li (Lithium). Das Unternehmen möchte sich diese neue Chance im kontinuierlich wachsenden Lithiummarkt nicht entgehen lassen.

Die kanadischen Betreiber von Erdöl- oder Erdgasbohrungen berichten seit geraumer Zeit über Lithiumwerte von 80 mg/l bis 140 mg/l. Diese Auskünfte der geoScout-Datenbank für die Öl- und Gasindustrie entsprechen den Angaben der Bohrungsbetreiber und werden von der Regierung von Alberta kontrolliert. Weitere geologische Untersuchungen in den Provinzen Kanadas berichten über Solen mit ähnlichen Lithiumgehalten in Gegenden, in denen Erdöl gefördert wird.

Der Präsident des Unternehmens Paul D. Gray, P.Geo. erklärte dazu: Wir freuen uns darauf, in einem verhältnismäßig neuen Bereich der Lithiumförderung Fuß zu fassen. Der Bedarf an kostengünstiger Lithiumförderung wird ein ausschlaggebender Faktor im ständig wachsenden Bereich der Energiespeicherung sein, und Zadar will in diesem schnell entwickelnden Segment an vorderster Front bleiben.

Das Unternehmen beabsichtigt, sein Due Diligence-Verfahren abzuschließen und innerhalb der nächsten 45 Tage eine endgültige Vereinbarung zu treffen.

Zadar gibt außerdem bekannt, dass es zum Anreiz über einen Zeitraum von zwei Jahren 500.000 Aktien zu einem Preis von jeweils $ 0,10 gewährt. Zadar Ventures Ltd. ist ein Ressourcenunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Exploration von wirtschaftlich rentablen umweltfreundlichen Energiequellen in für Bergbau und Industrie günstigen Gerichtsbarkeiten spezialisiert hat. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Unternehmens unter www.zadarventures.com.

Diese Pressemitteilung wurde von Herrn Paul D. Gray, P.Geo., geprüft, dem qualifizierten Sachverständigen gemäß NI 43-101 des Unternehmens.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:

Paul D. Gray, P. Geo. President & CEO

ZADAR VENTURES LTD.908-510 Burrard StVancouver, B.C., Canada V6C 3A8Telefon: +1 604 682 1643

ZAD TSX. V

ZADDF. OTCQB--- ZAV.F

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Informationen enthalten. Alle nicht auf historischen Fakten basierenden Aussagen in dieser Pressemeldung sind zukunftsgerichtete Informationen und mit verschiedenen Risiken und Unsicherheiten behaftet. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Informationen prognostiziert werden. Eine Beschreibung der Annahmen, auf denen die zukunftsgerichteten Informationen basieren, und eine Beschreibung der Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden, finden Sie in den auf SEDAR (www.sedar.com) veröffentlichten Unterlagen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Wertpapiergesetzen gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38885 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38885&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA98884 X1024

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA98884X1024

AXC0062 2017-02-13/10:37