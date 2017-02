Von Manuel Priego-Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Positive Vorgaben aus Asien stützen Europas Aktienmärkte am Montag im frühen Geschäft. Im Handel bleibt man aber zurückhaltend. "Die Zeichen in Europa stehen weiterhin klar auf Konsolidierung", sagt ein Marktteilnehmer. Der US-Markt laufe zwar weiter in seinem Aufwärtstrend, dies werde allerdings nur noch als geringer Impulsgeber für Europa betrachtet, da er sich zum Teil auf erhoffte US-Steuersenkungen durch US-Präsident Donald Trump stütze. Dies schade europäischen Aktien eher, da ihre relative Ertragskraft im Vergleich zu US-Unternehmen zurückgehe. Der DAX steigt um 0,4 Prozent auf 11.711 Punkte, der Euro-Stoxx-50 verbessert sich um 0,3 Prozent auf 3.282 Punkte.

Der Rohstoffsektor zieht mit Plus 1,3 Prozent kräftiger an. Vor allem stabile Wachstumserwartungen in China sind es laut asiatischen Marktteilnehmern, die die Preise für Industriemetalle weiter nach oben treiben. So legen die Preise für Eisenerz und für Kupfer am Morgen weiter zu. Das wiederum stützt die Stimmung für Rohstoffaktien. Aber auch die Stimmung am Gesamtmarkt profitiert: "Die Reflation-Hoffnung ist zurück", so ein Marktteilnehmer. BHP Billiton steigen um 1,5 Prozent, Rio Tinto um 0,8 Prozent und Glencore um 2,1 Prozent. Eni gewinnen 0,4 Prozent und Total 0,4 Prozent - und das, obgleich der Ölpreis aktuell leicht nachgibt.

Cinven bietet 56 Euro für Stada

Mit einem Kurssprung über 56 Euro reagiert die Stada-Aktie auf wiederaufkommende Übernahmespekulationen. Die Beteiligungsgesellschaft Cinven hat dies als indikativen Kaufpreis genannt, wie Stada mitteilte. "Das sind gerade mal 10 Prozent Prämie auf den Freitagskurs, und die Wiederbelebung der Fantasie könnte auch für höhere Kurse sorgen", sagt ein Händler. "Schließlich hat Großaktionär Guy Wyser-Pratte letztes Jahr gesagt, dass er den Wert von Stada im Bereich um 60 bis 65 Euro ansiedelt", heißt es von anderer Seite. Und die Gerüchteküche habe vor rund einem Jahr CVC als möglichen Bieter für 60 Euro ausgemacht. Stada gewinnen 13,2 Prozent auf 56,26 Euro.

Positiv für Osram werten Händler derweil die Erlaubnis der USA, ihre Glühbirnen-Sparte verkaufen zu dürfen. Der US-Ausschuss CFIUS hat dazu seine Genehmigung gegeben, bestätigte das Unternehmen. "Es war natürlich übertrieben vom Markt, bei solchen Massenprodukten wie Glühbirnen daran zu zweifeln, aber die Erfahrungen mit dem aggressiven US-Veto bei Aixtron und eventuell auch bei Infineon hat uns vorsichtig bei Verkäufen nach China gemacht", sagt ein Händler: "Daher wird erst mit der jetzt erfolgten US-Billigung auch der Wert des Verkaufs zu 100 Prozent in der Aktie eingepreist werden". Osram gewinnen 1,1 Prozent

Aurubis-Zahlen fallen etwas schwächer aus

Keine Belastung für Aurubis stellen etwas schwächere Geschäftszahlen dar. Der operative Vorsteuergewinn habe zwar leicht über der Erwartung gelegen, das operative Nettoergebnis sei dafür etwas hinter den Prognosen geblieben, so die DZ-Bank. "Der Kurs lag in den vergangenen Wochen schon schlecht", sagt ein Marktteilnehmer. Damit sollte sich der Blick nun nach vorne richten. Im laufenden Geschäftsjahr rechnet Aurubis weiterhin mit einem deutlichen Gewinnanstieg. Die Zahlen von Hamburger Hafen werden als in line beschrieben. Die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts zur Elbvertiefung wirkt aber nach - die Aktie verliert 0,4 Prozent.

Von starken Zahlen sprechen Marktteilnehmer bei Stabilus. Der Gewinn auf Basis des bereinigten EBIT liege 5 Prozent über den Schätzungen für das erste Geschäftsquartal. Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum erzielte Stabilus ein Plus von 42 Prozent. Der Umsatz wuchs um 25,9 Prozent. Den Ausblick hat das Unternehmen bestätigt. Nach einem Minus von 10 Prozent seit der Monatswende sollte sich der Kurs nun erholen, heißt es am Markt. Für das Papier geht es im um 3,4 Prozent nach oben.

Als "gemischt" werden die Zahlen von Leoni im Handel bezeichnet. So habe der Gewinn die Konsenserwartungen verfehlt, allerdings dennoch die zurückhaltende unternehmenseigene Prognose übertroffen. Der Umsatz liege grob im erwarteten Rahmen. "Da kann jeder rauslesen, was er will", sagt ein Händler. Auffallend sei, dass die Aktie um 2,1 Prozent steige, ergänzt ein weiterer Händler: Dies sei ein Indiz dafür, dass der Markt nach der Gewinnwarnung vom Herbst sogar noch an der aktuellen Unternehmensprognose gezweifelt habe.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.281,93 0,34 11,10 -0,26 Stoxx-50 3.042,02 0,09 2,88 1,05 DAX 11.710,62 0,37 43,65 2,00 MDAX 23.198,81 0,72 166,61 4,55 TecDAX 1.878,19 0,40 7,54 3,67 SDAX 9.872,64 0,78 76,06 3,71 FTSE 7.264,62 0,08 5,87 1,71 CAC 4.851,73 0,48 23,41 -0,22 Bund-Future 163,83 -0,27 -0,19 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:25 Fr, 17:38 % YTD EUR/USD 1,0651 +0,11% 1,0639 1,0647 +1,3% EUR/JPY 121,0488 +0,12% 120,9079 120,48 -1,4% EUR/CHF 1,0676 +0,02% 1,0674 1,0676 -0,3% EUR/GBP 0,8511 -0,01% 0,8502 1,1745 -0,2% USD/JPY 113,65 -0,00% 113,65 113,14 -2,8% GBP/USD 1,2516 +0,02% 1,2514 1,2503 +1,4% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,45 53,86 -0,8% -0,41 -2,2% Brent/ICE 56,42 56,7 -0,5% -0,28 -1,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.230,72 1.233,62 -0,2% -2,90 +6,9% Silber (Spot) 17,93 17,95 -0,1% -0,02 +12,6% Platin (Spot) 1.010,00 1.010,90 -0,1% -0,90 +11,8% Kupfer-Future 2,79 2,77 +0,7% +0,02 +11,2% ===

