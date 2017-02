Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Lauf (pta011/13.02.2017/10:09) - Die Jost AG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr

2016 die gesteckten Ziele voll erreicht, bzw. sogar leicht übertroffen.

Mit 1.360 TEUR lagen die Umsatzerlöse um rund 25 % über dem Vorjahreswert und

auch noch mit rund 5 % über dem durchaus anspruchsvollen Zielwert.

Dabei entwickelten sich beide Geschäftsfelder plangemäß positiv.

Mit einem EBT von 185 TEUR und einem Ergebnis nach Steuern von 135 TEUR konnten

auch die geplanten Ertragsziele voll erreicht werden.

Für das Jahr 2017 geht der Vorstand von einer weiter positiven Entwicklung in

beiden bestehenden Geschäftsfeldern aus. Ein Wachstum von 10 % wird als durchaus

realistisch erwartet.

Ein herausragend wichtiges Asset der Jost AG ist die exzellente

Netzwerkkompetenz zu der Berufsgruppe Steuerberater. In diesem Klientel wiederum

ist die Thematik von wachsenden Problemen bei der Nachfolgeregelung aus dem

betreuten Kundenstamm immer wieder im Gespräch.

Die Jost AG hat sich deshalb in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat entschieden,

dieses Geschäftsfeld zu besetzen und als drittes Standbein aufzubauen. Dafür

sind Investitionen notwendig.

Im Interesse der weiteren Stabilität des Unternehmens und des unveränderten

Verzichts auf die Inanspruchnahme von Fremdkapital, haben sich Vorstand und

Aufsichtsrat entschieden, auf die Ausschüttung einer Dividende zu verzichten.



Die Jost AG

Die Jost AG mit Sitz in Lauf bei Nürnberg ist ein Dienstleistungsunternehmen im

M&A-Geschäft. Seit 1996 makelt das Unternehmen Steuerberatungskanzleien im

gesamten Bundesgebiet und Österreich. Die Jost AG ist seit 1999

börsennotiert.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an die Investor Relations Abteilung der

Jost AG. Sie erreichen uns telefonisch unter 09123/179-0 oder via mail an

info@jost-ag.com.



Aussender: Jost AG

Adresse: Nürnberger Straße 18, 91207 Lauf

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Alexander Jost

Tel.: +49 9123 179-0

E-Mail: a.jost@jost-ag.com

Website: www.jost-ag.com



ISIN(s): DE0006216401 (Aktie)

Börsen: Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München; Freiverkehr in Berlin



