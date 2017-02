Bonn - Nur wenig Bewegung gab es am Freitag vergangener Woche am deutschen Rentenmarkt, so die Analysten von Postbank Research.Ohne die Veröffentlichung maßgeblicher Konjunkturdaten sei die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen um einen Basispunkt auf 0,32% gestiegen, während die 2-jährige Bundrendite in gleichem Ausmaß auf -0,78% nachgegeben habe. 5-jährige Bundesanleihen hätten nahezu unverändert zum Vortag mit -0,44% rentiert. Die Rendite 10-jähriger US-Treasuries habe wie ihr deutsches Pendant um einen Basispunkt auf 2,41% zugelegt. (13.02.2017/alc/a/a)

Den vollständigen Artikel lesen ...