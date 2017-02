Frankfurt - Weg von den Trumpschen Tiraden oder zinspolitischen Erwägungen der USA hin zu heimischen politischen Unwägbarkeiten scheint die Devise vieler Anleger in dieser Woche, so die Deutsche Börse AG."Hierbei werfen die Wahlen in diversen Eurostaaten, die fehlende Kapitaldecke vieler europäischer Banken, die griechische Tragödie, der Brexit und ein möglicher "Frexit" dunkle Schatten auf die Staatengemeinschaft", fasse Klaus Stopp von der Baader Bank die möglichen Stolpersteine zusammen.

